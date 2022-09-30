Metin Lokumcu davasında heyet değişti, dönemin kaymakamının dinlenilmesi reddedildi

Öğretmen Metin Lokumcu’nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin’in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılamanın sekizinci duruşması bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Davada, mahkeme başkanının ve savcının değiştiği görüldü. Duruşmada söz alan Avukat Meriç Eyüboğlu “Hopa Davası olarak bilinen Hopalılar o gün yaşanan olaylar dolayısı ile yargılanıyor. O davada onlarca insan var yargılanan ve tek bir gün güvenlik sorunu olmadı. Ama Metin Lokumcu davası kaçırıldı. Trabzon’da bir yargılama yapmaya çalışırken, bir de başkan ve savcı değişikliği oldu. Bu adil yargılamaya uygun değildir. Bu yüzden de keşif yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

'Emri veren dönemin kaymakamı ortada yok'

Eyüboğlu’nun beyanlarının ardından söz alan Avukat Sercan Aran, şunları söyledi:

"Hopa’da o gün kolluk barışçıl haklarını kullanmak isteyen yurttaşlara saldırmıştır. Birileri salt emir verdi diye o şey hukuka aykırı olmaz. İnsanların meşru direnme hakları vardır. O gün o orada direnenler de zaten yargılanmaktadır.

Her yasak kendi isyancısını yaratır. Verilen emir hukuka aykırıdır. Emrin yanı sıra, uygulama da hukuka aykırıdır. Bekleyen insanlara aynı anda suyla, gazla saldırılmıştır. Sonucunda da Metin Lokumcu vefat etmiştir. Bu dosyada alt amirler ve emri uygulayanlar sanık ama emri veren dönemin kaymakamı ortada yok. Bu yargılama bu açıdan sakattır. Abdullah Aktaş hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.”

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, keşif talebini ve dönemin kaymakamının tanık olarak dinlenilmesi talebini reddederek ve tutanak polislerinin dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 26-27 Ocak 2023 tarihine ertelendi.