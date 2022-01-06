Metin Lokumcu Davası görülüyor

Hopa'da polisin attığı biber gazı nedeniyle 31 Mayıs 2011'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun davası bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Bazı avukatlar ve izleyiciler yer kalmadığından salonun kapısından duruşmayı takip ederken, dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan "siyatik" rahatsızlığı dolayısıyla rapor aldığı için salona gelmedi. 9 sanık polisse duruşmada hazır bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan duruşmaya katılma talebinde bulunmak için söz alarak, "Biz bu davayı çok önemsiyoruz. Çok uzun mücadeleler sonrasında başlamış bir yargı sürecinden bahsediyoruz. Yaşanan olay bir kişinin kasten ya da taksirle öldürülmesi değil. Yaşanan olay herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunan birisinin davasıdır" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan duruşmaya katılma talebinde bulunmak için söz aldı: Biz bu davayı çok önemsiyoruz. Çok uzun mücadeleler sonrasında başlamış bir yargı sürecinden bahsediyoruz. — Metin Lokumcu Davası (@MetinLokumcuDv) January 6, 2022

Türkiye Barolar Birliği ve baroların, derneklerin davaya katılım talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

'Gerçekten yargılanması gerekenleri yargılayamadık'

Bu duruşmada Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Metin Lokumcu'nun ölümünden sorumlu olan 13 polisin SEGBİS ile ifade vermelerinden vazgeçerek, bizzat duruşmada hazır bulunmalarına karar vermişti.

Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu dün yaptığı açıklamada "Gerçekten yargılanması gerekenleri yargılayamadık. Çünkü, biz o zamanki Başbakanın da orada sorumluluk sahibi olduğunu biliyoruz. O zamanki valinin de kaymakamın da sorumluluk sahibi olduğunu biliyoruz. Biz onları yargılayamadık" demişti.

Lokumcu Davası'nın ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması 20 Aralık 2021'de görülmüştü.