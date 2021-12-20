Metin Lokumcu davası ağır ceza mahkemesinde görülüyor

Metin Lokumcu davasının ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması bugün görülüyor.

3 Mayıs 2011'de Artvin Hopa'da, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a protestolar sırasında polisin attığı biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davanın Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması başladı.

Davada dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü ve Hopa İlçe Emniyet Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 13 polis yargılanıyor.

Duruşmaya katılan Ankara, Artvin, İzmir, Trabzon, İstanbul, Zonguldak, Bursa Baroları ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) temsilcileri ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği temsilcileri davaya katılım talebinde bulundu. Sanık avukatlarıysa TBB, barolar ve hukukçu örgütlerinin katılım taleplerinin reddini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, baroların ve derneklerin duruşmaya katılım talebini reddetti.

Sanıklar duruşma salonuna SEGBİS ile bağlanırken, Lokumcu ailesinin avukatları sanıkların bizzat getirilerek duruşmaya katılması taleplerini yineledi. Metin Lokumcu Davası adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Sanık Muhsin Armağan’a 31 Mayıs’a ait fotoğraflar SEGBİS ile gösterilmeye çalışılıyor. Trabzon’da bilgisayarda açılan görüntü, kameraya yakınlaştırıp, Ankara’da sanığın bulunduğu salondaki bilgisayardan gösterilmeye çalışılıyor. Kimse bir şey anlamıyor ama duruşma devam ediyor" denildi.

Duruşmada avukatların "O gün tam olarak gaz ne kadar kullanıldı?" sorusuna dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü sanık Muhsin Armağan "Yeteri kadar kullanılmıştır" yanıtını verdi.

Duruşmaya 1 saat ara verildi.