Metin-Kemal Kahraman kardeşler valiliğin yasak kararını paylaştılar: Keyfi bir uygulama

Müzisyen Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği'nin 17 Mayıs'ta yapacakları konserlerini yasaklamasına ilişkin yazısını paylaştı.

Valilik bildiriminin ancak konser günü saat 14.00 civarında ellerine ulaştığını belirten Metin-Kemal Kahraman'ın, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama şöyle:

"Muş konserimizin iptal edilmesine dair beklediğimiz yazılı Valilik bildirimi ancak bugün saat 14.00 civarında elimize ulaştı.

Her şeyden önce dikkat çekmek isteriz ki, yasaklama kararı şifahen de olsa dün bildirilmesine rağmen belge bugünün yani konserin olacağı günün tarihini taşımaktadır.

Belgede ilginç olan nokta 'Bu faaliyetin, yani Metin & Kemal Kahraman konserinin Öğretmen Evi Konferans Salonunda yapılmasının UYGUN olmadığı, fakat istenirse belediye sınırları içinde başka bir yerde yapılabileceği' ifadesidir. Tıpkı Aynur Doğan konser iptal bildiriminde söylendiği gibi: 'UYGUN görülmemiştir.'

Bu uygunluk meselesiyle söylenmek istenen şudur; 'Ortada bir yasaklama kararı yoktur; uygun bulmama vardır.'

Yani Öğretmen Evi valiliğe bağlı bir kamu binasıdır ve valilik tamamen keyfi bir tercihle bize 'Sizi bu mekana uygun bulmuyoruz; kamuya ait hiçbir yerde size yer yok. Ama isterseniz bu son dakikada gidip bir düğün salonunda konserinizi yapabilirsiniz.' demek istemektedir. Peki kararın altında muhatap alınan kurum kimdir? İl Emniyet Müdürlüğü. Yani karar bir yasaklama değildir, ama gerekirse kolluk gücü aracılığı ile uygulanacaktır.

Burada açıkca söylemek isteriz ki, bizler binlerce yıllık kadim bir dilin, kadim bir inanç öğretisinin talebeleriyiz. Hayatımız bu talebelikle geçti, bundan sonra da yaşadığımız kadarıyla böyle geçecek.

Şarkılarımız, kılamlarımız, beyitlerimiz, deyişlerimiz, masallarımız derin bir hafızaya dayanmanın gücüyle haklılık ve meşruiyet kazanır. Bu durumda gayrı meşru olan bu toprakların derin kültürel hafızasını böylesi keyfi yasaklarla toprağa gömme cüretini kamu görevi sanan bu tekçi, yasakçı, işgüzar hoyratlıktır.

Bizim vergilerimizle finanse edilen her türlü kamu hizmetinden faydalanmak bizim de vatandaşlık hakkımızdır. Bizim vergilerimizle maaşı ödenen hiçbir kamu görevlisi kendi keyfine göre bizi gayrı meşru ilan edemez."