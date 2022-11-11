Metin İyidil'in yargılandığı davada karar çıktı

Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "FETÖ"nün darbe girişimi sanıklarından eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil ile eski EDOK Kurmay Başkanı Tümgeneral Hamza Koçyiğit'in yargılandığı davada hüküm açıklandı.

Mahkeme Başkanı esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirterek, sanıkların son sözlerini alacağını açıkladı.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İyidil'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Koçyiğit'i aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. (AA)