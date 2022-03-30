Metin Gürcan'ın yargılandığı dava kapalı görülecek

DEVA Partisi kurucu üyesi, emekli binbaşı Metin Gürcan'ın müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, yargılama konusunun devletin gizli kalması gereken bilgilerini içerdiği gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılması kararı alındı. Mahkeme heyetinin bu kararının ardından Gürcan’ın avukatları dışındaki herkes salondan çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021’de İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı. Ankara'ya getirilen Gürcan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.