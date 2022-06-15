Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "casusluk" suçundan yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürca, ikinci kez tahliye edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Gürcan ve avukatı Hüseyin Özarslan katıldı. Mahkemenin talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen evrakın okunmasının ardından sanık Gürcan ve avukatına söz verildi. Gürcan ve avukatı "mahkemenin önceki celse verdiği tahliye kararının arkasında durmasını" talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini hükmetti. Karara göre Gürcan, ikametgahının bulunduğu İstanbul il sınırlarının dışına çıkamayacak.

Daha önce de tahliye edilmişti

DEVA kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "casusluk" suçundan yargılandığı davanın 11 Mayıs'taki duruşmasında yurtdışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin tahliye kararına itiraz etmiş, dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.