Metin Gürcan hakkında yeni gelişme

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara başsavcılığının 2020’de başlattığı soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de gözaltına alınan Gürcan, 29 Kasım 2021’de ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianamede, Gürcan’a 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ancak iddianame mahkeme tarafından usul eksiklikleri nedeniyle kabul edilmemişti.

Ayrıca, Gürcan’ın yabancı diplomatlar için hazırladığı raporda yer alan bilgilerin devlet sırrı olup olmadığının Milli Savunma Bakanlığı’na sorulması istenmişti.

Habertürk’ün haberine göre Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, aynı oranda ceza istenen yeni iddianameyi kabul etti.

İddianamede yer verilen bakanlık yazısında, Gürcan’dan elde edilen üç verinin ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler olduğu’ kaydedildi.