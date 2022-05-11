Metin Gürcan hakkında tahliye kararı

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya Casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü Soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı. Gürcan, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilerek, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandı. Gürcan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara Adliyesi’nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
'Casusluk' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi cezası talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, yargılandığı davadan tahliye edildi.