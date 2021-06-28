Metin Feyzioğlu: Çok şükür değiştim

2014 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan, Danıştay töreninde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu siyasi konuşmakla suçlayıp, “Yalan söylüyorsun. Böyle edepsizlik olmaz” diye bağırmıştı.

Erdoğan ile arası bozulan Metin Feyzioğlu, sonraki zamanlarda adı konmamış bir ortaklık içerisine girerek bazı hukuk çevrelerinden de en çok tepkiyi alan bir isim oldu.

‘İnsan detoksu yaptım'

Metin Feyzioğlu, “Sen değiştin” diyenlere “Evet çok şükür değiştim. Sabahımla akşamım aynıysa, vaktimi ziyan etmişimdir.” cevabını veriyor ve ekliyor:

“Yol arkadaşım gibi davranıp ilk fırsatta farklı kayığa atlayanlar da oldu. Bunları görmekten üzgün değilim. İnsan detoksu yapıyorsunuz.”

‘Erdoğan ile Danıştay olayı yanlış anlaşılmaydı'

2014 yılında Danıştay’ın 146. kuruluş yıl dönümü töreninde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaşadığı kavga hatırlatılan Feyzioğlu, “Bir yanlış anlama olduğunu düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum.

Bir yanlış anlama olmalıydı, başka bir şey değil. Gerçek ötesi gibi gelişti her şey. Ben kriz anlarında çok soğukkanlı olurum. Bütün krizleri çok soğukkanlı yönetirim. İstemeden öfkelendiğim çok nadirdir. İzin vermezsem öfkelenmem.” ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanı ile görüşüyoruz'

Feyzioğlu, “Erdoğan ile daha sonraki görüşmelerinizde bu konu açıldı mı?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Bu olaydan sonra Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştüm. Görüşüyoruz da. O olaydan sonra Türkiye bir darbe yaşadı. Bu konuda bana birkaç kere takıldı. Ben devletimle kavga etmem.

Devleti yönetenlerle de köprüleri atacak şekilde bir diyaloğa girmemek gerektiğini düşünürüm. Son derece memnunum bunu sükunetle atlatabildiğimize. Herkes birbirine adım attı. Bu adımların atılması da ülke menfaatine ve meslek menfaatine oldu.”

'Ben gülüp geçiyorum'

Kendisine yönelik “AKP müstakbel milletvekili” yakıştırması yapılmasını da değerlendiren Feyzioğlu, “Ben gülüp geçiyorum ama Türkiye’de konular bazı dönemlerde akıl süzgecinden geçirilmiyor gibi geliyor.

Benim önüme Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin temel ilkelerine karşı bir cümlemi getirsinler, getiremezler. Veya eleştirinin ötesinde saygısız bir ifademi koysunlar, bir siyasi parti yöneticisine, bir bakana karşı… Onu da koyamazlar.” diye konuştu.