Metin Altıok Şiir Ödülünün sahibi belli oldu

28 yıldır tutuklu olan şair İlhan Sami Çomak, “Hayattayız Nihayet” kitabıyla, bu yıl 15’incisi düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödülü’ne layık görüldü.

Doğan Hızlan başkanlığında, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan ve Haydar Ergülen’den oluşan seçici kurul ödülün oybirliğiyle Çomak’a verilmesini kararlaştırdı.

Metin Altıok Şiir Ödülü Seçici Kurulu, ödülün verilmesindeki gerekçeyi şu sözlerle anlattı:

“İnsanın ölümcül bir yalnızlık, ‘bir hafıza kaybı’ içinde çürüdüğü; doğanın yıkıcı bir sevgisizlikte can çekiştiği, toplumun, korku ve şiddetten başka bir geleceğinin kalmadığı bir dünyada, 28 yıldır bu dünyanın içinde yaşamadığı halde, olağanüstü bir şiirle, pürüzsüz bir dil ve derinlikle, emekle, aşkla, özgürlük tutkusuyla, barış hayaliyle dünyayı ve insanı yeniden kurduğu için, 15. Metin Altıok Şiir Ödülü, İlhan Sami Çomak’ın “Hayattayız Nihayet” kitabına oybirliğiyle sunulmuştur. Şairimizi kutluyoruz. ”

'Yaşama sevinci hiç kaybetmeyen şairimizi kutluyorum'

Altıok’un kızı ve siyasetçi Zeynep Altıok Akatlı ise Çomak’ın ödül almasına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

“Metin Altıok Şiir Ödülümüzün 15. yılını tamamladık. 2021 ödülümüzün sahibi Hayattayız Nihayet adlı kitabıyla İlhan Sami Çomak oldu.

Yaşadığı haksızlıklara rağmen insan sevgisini, insana olan inancını, yaşama sevincini hiç kaybetmeyen ve inceliğini şiire dokuyan şairimizi kutluyorum.”