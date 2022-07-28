Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.