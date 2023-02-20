Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van'ın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışla birlikte azalacak, doğu kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.