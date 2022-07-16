Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin raporuna göre Pazartesi günü İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Karadeniz ve Trakya'da gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Orta Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.