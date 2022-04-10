Meteoroloji'den uyarı: Türkiye kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Raporda, Türkiye'nin kuvvetli sağanak yağış etkisi altına gireceği ve yağışların kara döneceği yönünde uyarı yapıldı.

Rapora göre, pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle kaplanabilir. 'Nisan ayında kar yağdı' haberlerinin Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor. Sıcaklık artışı ise çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Keskin soğumanın ardından çarşamba hızlı bir ısınma yaşanacak. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.