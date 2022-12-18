Meteorolojiden uyarı: Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, İstanbul ve çevre illerinde etkili olan güneşli hava, bugün sabah saatleriyle yerini sağanak ve kuvvetli rüzgara bırakacak.

Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin; Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Kastamonu, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.