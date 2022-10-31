Meteoroloji'den uyarı: Gökten çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ilçelerinin; akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da da toz taşınımı bekleniyor.