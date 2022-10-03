Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 5 günlük havadurumu tahminlerine göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Mersin, Adana, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinirken MGM sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Rüzgarın; Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

4 il için sarı kod

MGM Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne 12°C, 25°C Parçalı bulutlu

İstanbul 15°C, 22°C Parçalı bulutlu

Kırklareli 11°C, 23°C Parçalı bulutlu

Kocaeli 15°C, 25°C Parçalı bulutlu

Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 8°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

Denizli 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

İzmir 19°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

Manisa 17°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, mersin ve adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: batı akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Adana 22°C, 32°C Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 24°C, 31°C Az bulutlu

Hatay 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

Isparta 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın: batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Ankara 10°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

Çankırı 8°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 8°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

Konya 13°C, 23°C Az bulutlu

Batı karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu 6°C, 20°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce 11°C, 24°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu 8°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop 18°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Amasya 13°C, 24°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Artvin 15°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Samsun 17°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon 18°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Erzurum 7°C, 23°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars 5°C, 22°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya 14°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

Van 8°C, 24°C Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.