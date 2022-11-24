Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgeleri ile (Kastamonu, Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batı ve güney, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Bolu, Düzce, Zonguldak, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Ankara’nın kuzeybatı, Manisa'nın güney ve doğu, Burdur'un doğu, Isparta, İzmir, Balıkesir ve Bursa'nın güney çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İzmir'de rögar kapakları açıldı

İzmir'in Konak, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.

Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde, belediye ekiplerinin su tahliyesi için rögar kapaklarını kaldırdıkları görüldü.

Meteoroloji İzmir, Muğla, Balıkesir, Aydın ve Çanakkale'ye turuncu, Antalya ve Manisa'ya ise sarı kodlu uyarıda bulundu.