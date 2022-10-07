Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yarın gece saat 04.00’te başlayıp Pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’den bugün yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2022 Cumartesi günü Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Tokat, Sivas ile Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde de bugün (07.10.2022) gece 23.00’da başlayıp yarın (08.10.2022) saat 19.00’a kadar sürmesi öngörülen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Sivas ve Tokat çevreleri ile zamanla Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." (ANKA)