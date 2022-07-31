Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinse az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette rüzgar esmesi beklendiği aktarıldı.