Meteoroloji'den Marmara için 'kar' ve 'sağanak' uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusunda (Sakarya'nın güney ilçelerinde) karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren bölge genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar yeniden düşecek

Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde etkili olacağı da değerlendiriliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta; mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da 17 Mart Perşembe günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.