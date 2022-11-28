Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 28 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre çok kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı öngörüldü.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Denizli, Manisa çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'da parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege de parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, İç Anadolu yer yer sis bekleniyor. (AA)