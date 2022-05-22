Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde özellikle pazartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Malatya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor."