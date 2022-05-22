Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde özellikle pazartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde özellikle pazartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: