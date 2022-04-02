Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için yarından geçerli olmak üzere kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü bölgemiz genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa), 3 Nisan 2022 Pazar günü batı ve güneybatı yönlerden, kuvvetli yer yer fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgarla sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Marmara Denizi'nde ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.