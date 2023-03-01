Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile çamur ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 1 Mart hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni uyarıda Marmara Bölgesi gök gürültülü sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı yapılırken, deprem bölgesi için de soğuk hava ve yer yer yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi için ise çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”