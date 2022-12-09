Meteoroloji'den İstanbul dahil 68 il için sel alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel değerlendirmelerini yayımladı.

Buna göre, İstanbul dahil 68 ilde sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildiren Meteoroloji, sel ve taşkına karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla, Aydın ve Edremit Körfezi ile İzmir ve Manisa'nın güney, Uşak'ın batı çevrelerinin; Antalya ve Isparta'nın iç kesimlerinin; Batı Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sis ve pus uyarısı

Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis meydana geleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.