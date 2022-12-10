Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Marmara ve Ege'de fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Açıklamada, rüzgarın, yarın gece saatlerinden sonra ve pazar günü Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Yağışların, pazar günü Marmara'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, bölgelerin batısında beklenen kuvvetli yağış ve tüm bölgede beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Öte yandan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve ya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi risklerin yaşanabileceği hatırlatıldı. (AA)