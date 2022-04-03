Meteoroloji'den fırtına uyarısı: 4 gün daha sürecek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve güneybatı yönlerden, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı raporuna göre hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli fırtınanın 4 gün daha süreceği tahmin ediliyor.