Meteoroloji’den birçok ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgeler için sel, su baskını uyarıları yapıldı.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.