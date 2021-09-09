Meteorolojiden bir çok kente sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'de, cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.