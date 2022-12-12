Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık hava durumu raporu yayımlandı.

5 günlük yeni rapora göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer özellikle yarına dikkati çekerek "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu. Antalya, Isparta, Samsun, Burdur, Ordu ve Sinop illeri için de sarı kodlu uyarı verildi.

Yapılan en son değerlendirmeler şöyle:

“Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağmur ve sağanak, yurdun güneybatı kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de, yarın Antalya, ve Isparta ile Burdur'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."