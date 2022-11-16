Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporun göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen fırtınanın yarın başlayacağı ve akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

NTV'nin haberine göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli; Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 37 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Sarı, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.