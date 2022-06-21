Meteoroloji'den 32 il için 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden yaptığı açıklamada, 32 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji, vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı yaptığı şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusunda İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir’in güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın’ın iç kesimleri ve Kastamonu’nun güneyi, Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı’nın kuzeybatısı, Eskişehir’in doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Nevşehir’in güneyi, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak yağış uyarısı yaptı.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerdeyse mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.