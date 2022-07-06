Meteoroloji'den 23 il için sağanak uyarısı

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yayınlanan hava durumu tahmin raporlarına göre bayramın ilk 2 günü olan 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde pek çok ilde şiddetli yağış bekleniyor.

Bu iller Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu.

Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyse sağanak yağmurun etkili olacağı il sayısı artıyor. Yağışlar yurdun Kuzey Batı ve Kuzey kesimlerinde etkili olacak.