Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Geçen hafta sonu yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıklarının ardından yeni haftaya serin ve yağışlı bir havayla girildi. Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor

İstanbul'da perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi beklenirken Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir.

Yapılan son değerlendirmelere göre Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.