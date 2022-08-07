Meteoroloji'den 10 şehre sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Ankara çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı vb.) dikkat!"