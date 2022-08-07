Meteoroloji'den 10 şehre sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 şehir için uyarıda bulundu.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Ankara çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı vb.) dikkat!"

Haber

Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı