Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları ve kar geliyor

Ekim ve Kasım aylarında ülkemizin doğusunda ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Batı kesimlerde ise daha çok sağanak ve rüzgar etkili oldu.

Uzmanlar aralık ayını işaret ederek Sibirya soğuklarının ülkemizde etkili olacağını söylüyor.

Avrupa ve Türkiye'ye uyarı: Sibirya yüksek basıncı geliyor

TRT Haber'in aktardığına göre ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, "Birçok ülkede kar örtüsü maksimum seviyeye yaklaştı" açıklamasını yaptı. Konuya ilişkin Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Tatlı'dan açıklama geldi.

Tatlı bazı bölgelerde yağışın büyük bir alanı kapladığını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle kasım ayından itibaren Kuzey Amerika, Alaska, Kanada ve Avrasya karları büyük bir alanı kapladı. Şu andaki seviyesini 41 milyon kilometrekare olduğu ki tarihte en fazla 46 milyon kilometre olmuş ve maksimumları takip ettiği görülmüş."

Avrupa ve Türkiye için ise aralık ayına işaret ediliyor. Uzmanlara göre, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına alacak. Ayın ilk haftasında sıcaklık hissedilir şekilde düşecek.

Geçtiğimiz yıl kış ayı da benzer bir sertlikte geçmiş, soğuk hava uzun süre etkisini sürdürmüştü.

'Kış ayazı ve karı ile donduracak'

Prof. Dr. Tatlı, Sibirya yüksek basıncından dolayı ülkede ayazın etkili olacağını vurguladı:

"Türkiye'yi ilgilendiren özellikle Avrupa'yı ilgilendiren bir konu var. Sibirya yüksek basıncı var. Bu kuru, soğuk bir hava getiriyor. Bu kar örtüsüne ek olarak buraları daha da soğutacağı bekleniyor."

Tahminler doğru çıkarsa kış, ayazı ve karıyla donduracak. Tatlı, geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışının beklendiğini de söyledi.

Kimi uzmanlar kış mevsiminin asıl sert geçeceği ayların Ocak sonrası geleceğini ifade ediyor.