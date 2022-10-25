Meteoroloji uyardı: Kar ve sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.