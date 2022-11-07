Meteoroloji sıcaklıkların sekiz derece düşeceğini duyurdu: Birçok şehir için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başı itibariyle hava tahminleri paylaştı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Eskişehir hariç), Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Adana'nın güneyi ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Muğla çevrelerinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu sabah saatlerine kadar Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.