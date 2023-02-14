Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çankırı, Çorum ve Amasya'nın kuzey kesimleri ve Tokat'ın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Marmara'nın da parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra doğusunun yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Deprem bölgesindeki illerde hava durumu şöyle:

Maraş, 8°C, Az bulutlu

Hatay, 10°C, Az bulutlu

Urfa, 7°C, Parçalı ve az bulutlu

Antep, 6°C, Parçalı ve az bulutlu

Adana, 13°C, Az bulutlu

Diyarbakır, 5°C, Parçalı ve az bulutlu

Malatya, 1°C, Parçalı ve az bulutlu

Adana, 13°C, Az bulutlu