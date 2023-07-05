Meteoroloji il il sıraladı: Sağanak yağış geliyor

Temmuz ayının ilk günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar artıyor, bazı bölgelerde ise sağanak etkili olacak. Meteoroloji, gök gürültülü sağanak beklenen illeri açıkladı ve uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerini aşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.”