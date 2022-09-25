Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcak mevsim normallerine yaklaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı rapora göre, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıklar birkaç derece artarak mevsim normallerine çıkacak.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 27°C
Az bulutlu
TEKİRDAĞ 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 24°C
Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 29°C
Az bulutlu
İZMİR 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 11°C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 25°C
Az bulutlu
KONYA 9°C, 22°C
Az bulutlu
SİVAS 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 21°C
Az bulutlu
DÜZCE 8°C, 26°C
Az bulutlu
KASTAMONU 4°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 15°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli, Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KARS 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Az bulutlu