Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'sarı uyarı'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ankara ve çevre illerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara ve İç Anadolu’nun kuzeyindeki bölge için “sarı uyarı” yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile akşam saatlerinde Çorum il genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”