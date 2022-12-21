Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan en son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ege'nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; sabah saatlerinde Orta Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.