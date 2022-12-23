Meteoroloji bildirdi: 50 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık raporda, 25 Aralık Pazar ve 26 Aralık Pazartesi günleri toplamda 50 ilde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Pazar günü 22 ilde kar yağışı beklenirken, bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor.

Pazartesi günü ise 28 il için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller arasında Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.