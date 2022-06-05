Meteoroloji, aşırı sıcaklar ve sağanak yağışa karşı uyarı yayınladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yayınlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan birçok ilde etkili olan 'sağanak yağış' etkisini artırarak devam edecek.

Meteoroloji, birçok ile hem 'aşırı sıcaklık' hem de 'sağanak yağış' uyarısında bulundu.

MGM uzmanları, etkisini artırarak devam ettiren aşırı sıcaklara karşı özellikle de çocukların ve yaşlıların korunması gerektiğini ifade etti. Saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve direkt güneş temasından kaçınılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, şapka ve güneş kreminin önemine dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Çankırı, Denizli, Kırşehir, Muğla, Uşak illerini 'sağanak yağış' konusunda sarı kodla uyaran MGM, özellikle de Doğu Anadolu ve Kıyı Ege illerinde yükselmeye devam edecek sıcaklıklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.