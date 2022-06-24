Meteoroloji 61 kenti uyardı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel ve ani su baskınlarına karşı yurttaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere şöyle:

"Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor."



