Metal fabrikasında asit kazanı patladı: Bir işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'taki bir metal fabrikasında asit kazanının patlaması sonucu 38 yaşındaki işçi Ercan Yılmaz yaşamını yitirirken, Mesut Aşut isimli işçi ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay, Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında meydana geldi. Galvanizleme hattındaki asit kazanının patlaması sonucu Ercan Yılmaz ve Mesut Aşut isimli işçiler yaralandı. Ereğli’deki hastanede ilk müdahalesi yapılan iki işçi, daha sonra Ankara’da bulunan hastaneye sevk edildi.

Yılmaz yaşamını yitirirken, Aşut’un ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.