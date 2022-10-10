Meta ve Whatsapp yarın savunma yapacak

META Platforms (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, yarın bir soruşturma kapsamında Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak. Savunma, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılacak.

Rekabet Kurulu 11 Ocak 2021'de 'veri paylaşma zorunluluğu' hakkında Meta ve paydaş şirketleri hakkında resen soruşturma açtı. Soruşturmada şirketlerin 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti yapılacak. Soruşturmayla birlikte WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Kurul, sözlü savunma aşamasına gelinen soruşturmada yarın saat 10.30'da, şirket temsilcilerinin dinleyecek. Savunmanın ardından 15 gün içinde soruşturma hakkında kararın açıklanması bekleniyor.

Rekabet Kurulu toplantıya ilişkin açıklamada, "Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir" denildi.